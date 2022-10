NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

222,04 USD +0,84% (19.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.10.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Noch im September habe die Tesla-Aktie die Widerstandszone aus dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen und dem Abwärtstrend seit Anfang des Jahres (akt. bei 285,88/290,61 USD) getestet. Seither sei viel passiert. So habe das Papier den Bruch des seit 2019 bestehenden Aufwärtstrends (akt. bei 285,88 USD) hinnehmen müssen. Als noch schwerwiegender könnte sich aber der jüngste Rutsch auf ein neues Jahrestief (204,16 USD) erweisen, denn damit drohe sich die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre als Dreiecksmuster bzw. sogar als klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu erweisen. Besonders die zuletzt beschriebene Trendwendeformation lasse eine charttechnische Vollbremsung befürchten. Die Parallele zum Abwärtstrend seit Januar (akt. bei 178,12 USD) definiere dabei die nächste Unterstützung, ehe die 200-Wochen-Linie (akt. bei 157,10 USD) in den Fokus rücke. Danach stecke das Tief vom Herbst 2020 bei 126,37 USD eine weitere Rückzugsmarke ab. Um die aktuelle "Unfallgefahr" zu bannen, sei dagegen zumindest ein Anstieg über das aktuelle Wochenhoch (229,80 USD) vonnöten. Deshalb biete sich dieses Level als Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.10.2022)