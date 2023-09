Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

257,40 EUR +0,04% (18.09.2023, 10:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

274,39 USD -0,60% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Morgan Stanley habe eine Liste von Unternehmen veröffentlicht, die Teile für den Supercomputer Dojo von Tesla liefern würden. Das Dojo-System des Elektroautopioniers werde den Experten von Morgan Stanley die KI-Chipindustrie revolutionieren.Dojo solle zu "erheblichen Effizienzsteigerungen und sechsfachen Kosteneinsparungen" führen, so die Experten von Morgan Stanley um Adam Jonas. Tesla werde nicht der alleinige Profiteur dieser Entwicklung sein.In ihrem Research-Update würden die Analysten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hervorheben. Die Firma sei der Wafer Foundry-Anbieter für Teslas Dojo.Die Analysten sähen auch Kurspotenzial für AIchip, ebenfalls aus Taiwan. "Das Unternehmen erbringt einen Teil der Design-Dienstleistungen für Dojo und erwirtschaftet 5% seines Umsatzes mit diesem Projekt", würden die Analysten schreiben. WKN 881823 ). Samsung sei von Morgan Stanley mit "übergewichten" eingestuft worden, weil das Unternehmen Projekte im Bereich HBM (High Bandwidth Memory) gewonnen habe und der wichtigste Foundry-Lieferant für Teslas FSD-Chip (Full Self-Driving) sei.Samsung liefere 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite, der mit dem Dojo-Schnittstellenprozessor zusammenarbeite, so die Analysten. Sie hätten die Aktie mit 95.000 Koreanischen Won (71,45 US-Dollar) bewertet, was einem Aufwärtspotenzial von 35% gegenüber dem Kurs vom 12. September entspreche.Morgan Stanley schätze auch nach wie vor NVIDIA , da "Tesla immer noch davon ausgeht, dass Dojo zusammen mit NVIDIA-GPUs arbeiten wird". Morgan Stanley habe das Kursziel zuletzt auch 630 Dollar festgelegt.Ziemlich unbekannt sei sicherlich das taiwanesische Halbleiterunternehmen MediaTek - ebenfalls ein Top Pick von Morgan Stanley in Bezug auch Teslas neuen Supercomputer.Die Analysten würden darauf hinweisen, dass das Unternehmen "ausreichende und billigere technische Ressourcen nutzen sollte, um sich eines der TPU-Projekte (Tensor Processing Units) von Google zu sichern, das 2% seines (prognostizierten) Umsatzes im Jahr 2025 beisteuern und eine Neubewertung der Aktie auslösen sollte, da sich das Unternehmen von seinem Smartphone-zentrierten Geschäft auf KI diversifiziert". (Analyse vom 18.09.2023)