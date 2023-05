Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Elektroautobauer Tesla habe traditionell auf Werbeanzeigen verzichtet, doch mit dieser Linie wolle Konzernchef Elon Musk nun brechen. "Wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und schauen, wie es läuft", habe Musk bei Teslas Aktionärstreffen im texanischen Austin am Dienstag gesagt. Angesichts hoher Nachfrage habe Tesla bezahlte Anzeigen lange nicht nötig gehabt.Musk habe seine eigene Popularität und andere Mittel als Marketing-Instrumente genutzt - vor allem die inzwischen von ihm übernommene Online-Plattform Twitter. Doch das scheine zunehmend ausgereizt - dieses Jahr habe Tesla mehrfach die Preise gesenkt.Eine ausgereifte Planung für Werbung habe Tesla aber noch nicht, habe Musk nach der Hauptversammlung dem US-Sender CNBC gesagt. "Ich habe dem gerade erst zugestimmt, es gibt noch keine vollständige Strategie." Anzeigen könnten jedoch ein Weg sein, Teslas Kundenbasis zu erweitern. Der E-Auto-Pionier verfolge ehrgeizige Wachstumsziele, doch die Konkurrenz werde immer schärfer. Auch drohe konjunktureller Gegenwind. Auch Tesla sei nicht "immun" gegen Rezessionsrisiken, habe Musk gesagt. Er rechne in den kommenden zwölf Monaten mit einem schwierigen Wirtschaftsumfeld. Musk habe erneut kritisiert, das Zinsniveau der US-Notenbank Federal Reserve bremse die Wirtschaft. Höhere Zinsen würden unter anderem Autokredite weniger attraktiv machen.Musk habe in dem Interview seine Behauptung wiederholt, dass Tesla kurz davor stehe, seine Fahrzeuge zu autonom fahrenden Autos zu machen. Tesla sei der einzige Autohersteller, bei dem man glaube, volle Autonomie mit einem Software-Update erreichen zu können, habe er betont. Es sehe danach aus, als würde es noch in diesem Jahr so weit sein, habe Musk vorsichtig auf Nachfrage gesagt.Am Dienstag sei die Aktie von Tesla kaum verändert aus dem Handel gegangen. Aus charttechnischer Sicht würde der Sprung über die 38-Tage-Linie, an der das Papier zuletzt abgeprallt sei, sowie der Bruch der Marke von 178,28 Dollar ein Kurspotenzial bis hin zu 198,92 Dollar nach sich ziehen. Nach unten sei der Blick auf den wichtigen Support bei 161,17 Dollar gerichtet.Langfristig bleibt "Der Aktionär" zuversichtlich, Anleger bleiben mit einem Stopp bei 130,00 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 17.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)