Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

141,64 EUR +7,11% (26.01.2023, 10:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

144,43 USD +0,38% (25.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe am 25.1. nachbörslich seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal mit Rekord-Umsätzen, -Nettogewinnen und schrumpfenden Bruttomargen im Automobilbereich vorgelegt. Die Zahlen würden teils imposant klingen, doch Tesla-Chef Elon Musk blicke mitunter besorgt in die Zukunft.Der Gesamtumsatz des US-Elektroautobauers Tesla sei im vierten Quartal 2022 um 37% gegenüber dem Vorjahr auf USD 24,3 Mrd. gestiegen. Das entspreche einem Anstieg von 13% gegenüber dem Vorquartal. Im Kalenderjahr 2022 habe der Gesamtumsatz von Tesla USD 81,5 Mrd. erreicht, was einem Anstieg von 51% gegenüber 2021 entspreche.Der vierteljährliche Nettogewinn des Unternehmens habe sich auf USD 3,7 Mrd. verbessert. Der Jahresnettogewinn habe USD 12,6 Mrd. betragen, also mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor.Tesla habe Fahrzeugauslieferungen von 405.278 Fahrzeugen im vierten Quartal und 1,31 Millionen Auslieferungen im Jahr 2022 gemeldet, beides Rekordzahlen für das Unternehmen. Die Zahlen seien jedoch hinter den Schätzungen der Wall Street und Teslas eigener Prognose zurückgeblieben, die ein Wachstum von 50% im Jahresvergleich vorgesehen habe, um im Jahr 2022 1,4 Millionen Fahrzeuge auszuliefern.Tesla habe am Ende des vierten Quartals über einen freien Cashflow in Höhe von USD 1,4 Mrd. verfügt, gegenüber USD 3,3 Mrd. am Ende des dritten Quartals.Angesichts des makroökonomischen Drucks und der zunehmenden Konkurrenz durch andere Autohersteller - insbesondere aus China - habe Tesla erklärt, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise "seit vielen Jahren generell rückläufig sind" und das Unternehmen der "Erschwinglichkeit" Vorrang einräumen werde, um jährlich mehrere Millionen Autos zu verkaufen.Das Unternehmen gehe davon aus, dass es im Jahr 2023 etwa 1,8 Millionen Autos bauen werde. Es zeige sich bewusst und ein wenig besorgt, dass es Fragen zu den kurzfristigen Auswirkungen eines unsicheren makroökonomischen Umfelds und insbesondere zu den steigenden Zinssätzen gebe. Es wolle daher den Kostensenkungsplan beschleunigen und höhere Produktionsraten anstreben.Unsere letzte Empfehlung zu Tesla lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.01.2023)