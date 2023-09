Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Wochenauftakt hätte für Tesla-Anleger nicht besser laufen können: 10% habe das Papier des US-Elektroautobauers am Montag zugelegt. Hintergrund sei eine Analystenstudie von Morgan Stanley gewesen, die mit ordentlich KI-Fantasie und einem ambitionierten Kursziel beflügelt habe. Die ins Stocken geratene Erholung habe damit wieder Fahrt aufgenommen.Zunächst einmal stünden die Aussichten auf weitere Zugewinne der Tesla-Aktie nicht schlecht. Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Zudem sei mit dem Kurssprung vom Montag die für den kurzfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie (256,65 USD) zurückerobert und deutlich auf Distanz gebracht worden. Auch der MACD-Indikator gebe weiter grünes Licht. Dieser deute bei Tesla nach wie vor auf einen intakten wie starken Aufwärtstrend hin.Setze sich der Trend also fort, dürften bald wichtige Widerstände in den Fokus rutschen. Den ersten stelle dabei die Marke von 280 USD dar. Sollte diese genommen werden, dürften Anleger ihren Blick recht schnell auf das im Juli markierte Verlaufshoch knapp unterhalb von 300 USD werfen. Darüber würden die nächsten Widerstände bei 308 und 311 USD liegen. Nach unten sichere neben dem GD50 derweil die Unterstützung bei 245 USD ab. Darunter läge die nächste technische Unterstützung im Bereich von 230 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: