Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

169,50 EUR -0,38% (06.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

185,06 USD -0,25% (05.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem heftigen Kurssturz im vergangenen Jahr habe sich die Tesla-Aktie wieder nach oben gekämpft. Starke Auslieferungszahlen hätten den Titel dabei ordentlich beflügeln können. Aber wie stehe der US-Elektroautobauer im Vergleich mit seinen europäischen Konkurrenten da? Analysten von Goldman Sachs hätten dies genauer unter die Lupe genommen.Die US-Investmentbank sehe die meisten europäischen Hersteller von Elektroautos technologisch im Nachteil gegenüber dem US-Elektroauto-Pionier. Analyst George Galliers habe deshalb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Kursziele zahlreicher Autowerte gesenkt und die Aktien von BMW und Volvo Cars abgestuft. Bessere Chancen räume er nur den Sportwagenbauern Porsche AG, Ferrari und Aston Martin ein, für die er die Kursziele erhöht habe.Galliers glaube, dass die europäischen Elektroauto-Produzenten zwar auch weiter effektiv konkurrieren könnten und dass ihre Kernkompetenzen weiterhin Wettbewerbsvorteile bieten würden. Allerdings müsse die europäische Automobilindustrie - sofern sie ihre starke Stellung behalten wolle - künftig Produkte herstellen, die neue Industriestandards für die Effizienz des Antriebsstrangs setzen würden, habe der Experte gefordert. Denn sonst würden Risiken für die Zukunft drohen. Der Analyst erwarte, dass Tesla und die chinesischen Hersteller im Laufe des nächsten Jahrzehnts Marktanteile in Europa erobern würden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU