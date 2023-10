Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei in den letzten Tagen um mehr als 15% zurückgefallen und habe die Woche bei 211,99 USD geschlossen, nachdem sich CEO Elon Musk am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals pessimistisch über verschiedene makroökonomische Entwicklungen geäußert habe.Es sei die schlechteste Woche für die Tesla-Aktie in diesem Jahr gewesen. Im Jahresvergleich sei das Papier des Elektroauto-Pioniers dennoch noch immer fast 96% im Plus. Grund für die schwache Kursentwicklung der letzten Tage seien die Quartalszahlen gewesen, die weit unter den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Darüber hinaus habe der sonst so vor Euphorie sprühende Tesla-Chef die Erwartungen für die nächsten Monate gedämpft. Musk habe auch die Erwartungen der Aktionäre in Bezug auf Teslas lange verzögerten Cybertruck enttäuscht und es abgelehnt, Details über ein "Robotaxi" und autonome Fahrzeugtechnologie zu nennen, an denen das Unternehmen seit Jahren arbeite. Das Unternehmen liege bereits hinter Cruise und Waymo in den USA und Robotaxi-Entwicklern wie dem Ridehailing-Riesen Didi in China zurück. Tesla plane eine Veranstaltung zur offiziellen Vorstellung des Cybertrucks am 30. November, habe allerdings noch keine endgültigen Spezifikationen und Preise bekannt gegeben.Viele Tesla-Fans würden in den Q3-Ergebnissen eine Alarmglocke sehen, die auf schwierige Aussichten für EVs im Allgemeinen hinweise. Chinesische Elektroautohersteller und andere Autohersteller hätten nach Teslas vorsichtigem Aufruf für das dritte Quartal ebenfalls Kursverluste hinnehmen müssen.Aus technischer Sicht habe die wichtige Unterstützung bei 235,35 USD nicht gehalten. Das Papier ei nach dem Kursrutsch der letzten Tage deutlich angeschlagen. Im Fokus stehe jetzt die Unterstützung bei 211,23 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2023)