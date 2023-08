Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt sei es ruhig geworden um den Trendsetter im E-Mobility-Segment. Das Papier habe ohnehin im Zuge der Korrektur der Tech-Werte in den USA wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Wie gehe es mit der Aktie weiter?Die Tesla-Aktie spiele nach wie vor ihre chart- und markttechnischen Marken aus. "Die zuletzt an dieser Stelle erwähnte Support-Marke bei 211,23 US-Dollar konnte trotz generell großer Markt-Skepsis bis dato nachhaltig halten. An die "Doji"-Kerze vom 18.08.2023 und dem damit verbundenen Tagestief bei 211,23 US-Dollar schloss sich nun eine Rückkehr in die Ichimoku-Wolke ("Kumo") an. Damit rückt das nächste Support-Level auf 229,29 US-Dollar hoch. Hier verläuft die "Tenkan Sen" Linie (= Drehlinie) des Ichimoku-Indikators", sage Charttechnik-Experte, Martin Utschneider."Die Markttechnik zeigt sich allerdings noch leicht divergent. So ist das Handelsvolumen seit drei Tagen unterdurchschnittlich. Das Momentum trotz des jüngsten Anstiegs zeigt sich noch negativ während die Slow-Stochastik sich dem überkauften Terrain nähert. Der MACD-Indikator generiert zum Wochenstart ein klassisches Kaufsignal. Allzu viel kurzfristige Euphorie sollte man allerdings (noch) nicht entfachen. Nun lauern bereits markante Widerstände im Bereich 240,82 US-Dollar. Hier verläuft auch das Mittlere Bollinger-Band", ergänze Charttechnik-Experte Utschneider.Anleger beachten den wichtigen Support bei 211,36 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 28.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: