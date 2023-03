NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

197,58 USD +7,82% (21.03.2023, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von LYNX Broker:Ronald Gehrt, Marktexperte des Online-Brokers LYNX, nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der jüngsten Korrektur an der Wall Street sei auch der US-Elektrofahrzeughersteller ordentlich unter die Räder geraten. Wichtige Böden seien gebrochen worden und der Aufwärtstrend habe zahlreiche Dellen erhalten. Auf dem Weg nach unten habe die Tesla-Aktie zumindest die wichtige 50-Tage-Linie halten können. Somit lebe die Chance auf eine Fortführung der übergeordneten Bewegung und zahlreiche Bullen hätten sich dieser Tage wieder drangehängt.Im gestrigen Handel habe es einen deutlichen Kursanstieg gegeben. So habe das Papier mit einem Plus von +7,8% aus dem Handel gehen können und dabei eine nicht unwichtige Widerstandslinie erreicht, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX erkläre."Nun steht die Aktie aber vor neuen Herausforderungen. Als erstes muss natürlich die eingezeichnete Widerstandslinie gebrochen werden. Dann wäre da noch das Pivot-Hoch von Februar, welches sich aktuell mit der noch fallenden 200-Tage-Linie deckt. Erst wenn diese Ebene ebenfalls gebrochen wird, ist mit einer starken Fortführung der Aufwärtsbewegung zu rechnen. Der Chart sieht vielversprechend aus, aber ganz ist Tesla noch nicht über den Berg", so Ronald Gehrt von LYNX Broker zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 22.03.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:184,56 EUR +0,96% (22.03.2023, 11:49)