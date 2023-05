Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nervosität aufgrund der festgefahrenen Situation bei der US-Schuldengrenze drücke über dem Großen Teich heute auf die Kurse. Positiv könne sich indes die Aktie von Tesla mit einem deutlichen Plus abheben. Eine wichtige Chartmarke sei bereits gefallen.Die Tesla-Aktie sei wieder im Aufwind. Die Aktien des weltweit führenden Elektroautoherstellers seien heute um rund vier Prozent auf 187,40 Dollar gestiegen und damit auf dem Weg zu ihrem fünften Tagesgewinn in Folge. Die Tesla-Aktie habe in diesem Zeitraum rund zwölf Prozent zugelegt, während der S&P 500 und Nasdaq Composite um etwa zwei Prozent beziehungsweise drei Prozent gestiegen seien.CEO Elon Musk widme sich hauptsächlich nun wieder der Leitung von Tesla und weniger mit Twitter. Die Tesla-Aktie sei seit dem 11. Mai, als Musk getwittert habe, dass er einen CEO für Twitter einstelle, um etwa 17 Dollar oder zehn Prozent gestiegen.Heute könnten hingegen News vom Konkurrenten Ford hinter dem Kursanstieg auch bei Tesla stecken. Ford habe heute eine Investorenveranstaltung in Dearborn, Michigan, abgehalten. Das Unternehmen senke die Kosten für seine Elektroautos und rechne damit, Millionen von Elektroautos pro Jahr zu verkaufen und bis zur Mitte des Jahrzehnts jährliche Gewinne in Milliardenhöhe zu erwirtschaften.Auch technisch gesehen könnte die Tesla-Aktie gerade ausbrechen. Die Aktien hätten in der vergangenen Woche über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt in der vergangenen Woche geschlossen. Sie könnten den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt testen, der derzeit bei etwa 202 Dollar liege."Wir haben bei Tesla schon oft gesehen, dass die Dynamik sowohl nach oben als auch nach unten Überhand nimmt", so CappThesis-Gründer und technischer Börsenanalyst Frank Cappelleri gegenüber der Nachrichtenseite Barrons. "Dies ist nun der zweite mehrwöchige Anstieg von mehr als 20 Prozent seit März. So weit, so gut, aber die Aktie hat ihre jüngste Serie niedrigerer Höchststände noch nicht durchbrochen und bleibt unter ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt."Das Überwinden der 202 Dollar-Marke wäre ein positiver Schritt, habe er gesagt.Für die Aktie spreche derzeit tatsächlich das Chartbild. Die 100-Tage-Linie bei 171,14 Dollar sei geknackt worden. Gehe die Aktie auf dem aktuellen Niveau knapp unter 190,00 Dollar aus dem Handel, dann wäre auch die 50-Tage-Linie bei 177,80 Dollar auf Schlusskursbasis überwunden. Das nächste Kursziel laute dann 203,50 Dollar. Hier verlaufe die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie. (Analyse vom 22.05.2023)