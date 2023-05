Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.05.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit dem Votum "outperform" ein.Nach der jährlichen Aktionärsversammlung von Tesla habe Wedbush-Analyst Daniel Ives gesagt, dass er glaube, dass Elon Musk für mindestens weitere fünf Jahre CEO von Tesla bleiben werde, während das Unternehmen die nächste Phase seines EV-Wachstums durchlaufe, die Wedbush noch in den Anfängen sehe.Während des Treffens habe ein Investor nach einer möglichen Werbekampagne gefragt, um mehr über die gesamte Tesla-Geschichte zu erfahren, woraufhin Musk geantwortet habe, dass das Unternehmen "ein bisschen Werbung" ausprobieren werde. Die Firma sehe dies als "ein großes Plus" für Tesla, da viele Teile des Tesla-Produktportfolios von der Börse unterbewertet würden, wobei FSD ein "großer potenzieller Wertzuwachs" zusätzlich zum expandierenden Produktportfolio des Unternehmens in den Bereichen Auto und Energie sei, da viele in der Öffentlichkeit nichts über die Erschwinglichkeit und die Fähigkeiten der Produkte des Unternehmens wissen würden.Wedbush sei der Meinung, dass der Verzicht auf Werbung in der Vergangenheit die richtige Strategie für Musk & Co. gewesen sei, aber angesichts des zunehmenden Wettbewerbs in der EV-Landschaft nicht mehr der beste Weg nach vorne sei.