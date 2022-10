Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Werden Erwartungen der Wall Street zum siebten Mal in Folge übertroffen? - AktiennewsDer US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter der Leitung von Elon Musk wird heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres vorlegen, so die Experten von XTB.Die Tesla-Aktien hätten in diesem Jahr bisher 36% verloren, würden aber vor der Eröffnung 2% höher gehandelt:- Einnahmen: 21,96 Milliarden Dollar laut Refinitiv (60% Wachstum im Jahresvergleich)- Gewinn pro Aktie (EPS): 1 Dollar laut Refinitiv (60% Steigerung im Jahresvergleich)Die Erwartungen der Analysten seien erneut sehr hoch, da das Unternehmen kürzlich eine Produktion von 365.923 Fahrzeugen im dritten Quartal gemeldet habe (53% Wachstum im Jahresvergleich). Auch die Auslieferungen seien nach Angaben des Unternehmens auf einen Rekord gestiegen: 343.830 Fahrzeuge seien im dritten Quartal ausgeliefert worden (42% Wachstum im Jahresvergleich). Die Anleger würden sehen, ob Tesla die Schätzungen der Wall Street im siebten Quartal in Folge übertreffen würden und den schwierigen Marktbedingungen gerecht werden könne.Genauso wichtig würden die weiteren Prognosen sein, die das Unternehmen bei der Vorlage seines Berichts abgeben werde. Der durchschnittliche Verkaufspreis des Model 3 in den USA sei seit Januar 2021 um 24% gestiegen. Der Bericht werde zeigen, ob die Preiserhöhung des Unternehmens für Elektrofahrzeuge einen Rückgang der Autonachfrage und die Probleme des Automobilsektors in einem Umfeld mit hoher Inflation und teureren Krediten ausgleichen könne.In einem negativen Szenario könnte dies zu einer niedrigeren Bewertung der Aktie führen und den seit 2020 anhaltenden Optimismus um die Aktien des Unternehmens abkühlen, und genau das befürchte die Wall Street. Die Analysten würden erwarten, dass in dem Bericht die voraussichtlichen und anhaltenden Unterbrechungen der Lieferkette sowie die Logistik- und Personalprobleme, mit denen Tesla in letzter Zeit zu kämpfen gehabt habe, detailliert dargelegt würden.Die Auslieferungen von Tesla im zweiten Quartal seien im Vergleich zum Vorjahr um 27% gestiegen und solide gewesen, vor allem wenn man den Ausfall des Werks in Shanghai berücksichtige. In diesem Quartal habe es keinen ähnlichen Ausfall gegeben, sodass man einen Anstieg der Auslieferungen erwarten könne. Das Werk in Shanghai habe das zweite Quartal mit einem Rekordproduktionswachstum beendet, das wahrscheinlich noch übertroffen werden werde. Es werde erwartet, dass die Jahreskapazität bis zu 750.000 Fahrzeuge betrage. Optimistische Anleger würden darauf setzen, dass die Nachfrage die jüngste Produktionssteigerung von Tesla bestätigen werde. Schließlich plane das Unternehmen, die Fahrzeugauslieferungen in den nächsten Jahren um bis zu 50% zu steigern.Der Markt für Elektroautos sei grundsätzlich zukunftsorientiert, und Analysten würden bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von bis zu 20% erwarten. Führende Autohersteller würden versuchen, mit Tesla gleichzuziehen. Gleichzeitig könnte jedoch das derzeitige schwierige Marktumfeld die Entwicklung hin zu Elektroautos verlangsamen. Das Unternehmen kontrolliere derzeit etwa 70% des Marktes für Elektroautos.