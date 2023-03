NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,77 USD -1,43% (01.03.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.03.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von BofA Securities:John Murphy, Analyst von BofA Securities, nimmt den E-Fahrzeughersteller Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem Tesla seinen mit Spannung erwarteten Investorentag in der Gigafactory Texas abgehalten habe, habe Murphy gesagt, dass sich die Diskussion auf die längerfristige Strategie des Unternehmens konzentriert habe und das "durchschlagende Thema" der Veranstaltung gewesen sei, dass das Unternehmen das Wachstum durch die Steigerung der Effizienz in der gesamten Organisation vorantreiben könne.Es habe viele Erwartungen gegeben, dass Tesla ein neues Produkt ankündigen würde, aber das Unternehmen habe angegeben, dass es sein neuestes Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen werde, und Tesla sei "spärlich an Details" bezüglich seiner Plattform der nächsten Generation gewesen. Tesla strebe nach wie vor an, 20 Millionen Fahrzeuge zu produzieren, und "dies wird erhebliche Investitionen erfordern", habe der Analyst hinzugefügt.John Murphy, Analyst von BofA Securities, stuft die Tesla-Aktie mit "neutral" ein. Das Kursziel laute 225,00 USD. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:178,38 EUR -6,14% (02.03.2023, 13:46)