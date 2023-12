NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

263,37 USD +0,74% (28.12.2023, 15:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die US-Bank räume ein, dass es nicht sonderlich überraschend sei, dass Anleger vorsichtig seien, was Tesla angesichts des verstärkten Wettbewerbs und des Mangels an großvolumigen neuen Produkten im Jahr 2024 angehe, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Tesla sei aber definitiv ein Auto- und KI-Unternehmen. Mit Blick auf 2024 erwarte Morgan Stanley ein weiteres herausforderndes Jahr für das Kernautogeschäft und räume ein, dass, wenn alles andere gleich sei, anhaltende negative Überraschungen auf der Autoseite negativ für die Aktie sein sollten, füge jedoch hinzu, dass man mit Tesla über der Jahre der Berichterstattung gelernt habe, dass alles andere selten gleich sei. Die gleichen Kräfte, die AWS dazu gebracht hätten, 70% des gesamten EBITs von Amazon.com zu erreichen, könnten auch bei Tesla wirken und neue adressierbare Märkte erschließen, die weit über den Verkauf von Fahrzeugen zu einem festen Preis hinausgehen würden. Der Katalysator sei Dojo, Teslas kundenspezifisches Supercomputing, das seit fünf Jahren in Arbeit sei. Neben dem Kerngeschäft Auto verweise Morgan Stanley auf Optimus, Teslas KI-Software, sowie auf Edge AI und EV-Infrastruktur als Bereiche, die für die Aktie im kommenden Jahr relevant sein könnten.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Tesla-Aktie mit einem Kursziel von 380 USD bestätigt. (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:235,15 EUR -0,11% (28.12.2023, 16:24)