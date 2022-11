NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Weiteres Verkaufssignal - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) markierte am 4. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 414,50 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Wert in einem Trendkanal abgefallen. Ab 8. November sei der Aktienkurs um die untere Begrenzung dieses Kanals gependelt. Dabei habe die Aktie zunächst die Unterstützung bei 179,83 USD verteidigt. Gestern sei der Wert aber mit einer langen schwarzen Kerze unter diese Unterstützung gefallen.Mit dem Bruch der Unterstützung bei 179,83 USD habe sich ein weiteres Verkaufssignal in der Tesla-Aktie ergeben. Dieses Signal könnte zu einer weiteren Abwärtsbewegung bis an das log. 38,2% Retracement der Rally ab Juni 2019 führen. Dieses Retracement liege bei 106,44 USD. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste die Aktie zunächst über 179,83 USD zurückkehren. Für ein größeres Kaufsignal wäre wohl ein Ausbruch über 206,86 USD notwendig. In diesem Fall wäre eine mittelfristige Rally in Richtung 223,59 USD und 257,50 USD möglich. (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link