Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bereits sechs Mal habe der US-Konzern die Preise für seine Elektroflitzer seit Jahresbeginn gesenkt. Nachdem sich schon Bernstein Research skeptisch wegen dieser Strategie gezeigt habe, melde sich nun auch Jefferies zu Wort und senke sein Rating für die Tesla-Aktie von "buy" auf "hold". Man mache sich Sorgen über die Auswirkungen der aggressiven Preisgestaltung von Tesla auf die Margen, die das Ziel hab, Marktanteile zu gewinnen, so Analyst Philippe Houchois in einer aktuellen Studie. Er habe gewarnt, dass die Strategie, dem Wachstum der Verkaufszahlen Vorrang vor höheren Verkaufsmargen zu geben, zwar logisch sei, aber auch die Erwartungen der Anleger beeinflussen werde.An den Märkten kämen die Preisnachlässe sowie die ersten Analystenkommentare nicht gut an. Nachdem die Tesla-Aktie bereits Ende letzter Woche die Unterstützung am März-Tief bei 163,91 USD unterschritten habe, habe sie am Mittwoch über 4% abgegeben. Dabei sei der Titel sowohl in eine Volumen-Lücke als auch in das Gap vom Januar zwischen 146,41 und 154,76 USD gerutscht. Überdurchschnittlich hohes Handelsvolumen während des Kursrutsches verstärke die Abwärtstendenz, sodass auf kurze Sicht mit einem Gap-Close gerechnet werden müsse. Sollte sich der Kurs nicht im Bereich der unteren Gap-Kante stabilisieren können, liege das nächste Abwärtsziel am Volume-Peak bei 122 USD.Teslas Kosten- und Technologievorsprung würden es dem Unternehmen erlauben, durch Preissenkungen weitere Marktanteile zu gewinnen und die Verkaufszahlen zu steigern. Kurzfristig bleibe jedoch das Risiko sinkender Margen und eines rückläufigen Gewinns je Aktie. Erste Analysten hätten sich bereits skeptisch gezeigt, weitere könnten schon in Kürze folgen. Weitere Rücksetzer der Tesla-Aktie seien möglich. Anleger sollten den Stopp bei 130 Euro beachten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:140,14 EUR +0,56% (27.04.2023, 10:32)