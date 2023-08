Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Herbst letzten Jahres habe Tesla in China mit Preisnachlässen begonnen und im laufenden Jahr auch in Nordamerika und Europa die Preise reduziert. Damit habe der E-Auto-Pionier eine regelrechte Preisschlacht losgetreten, die noch immer kein Ende gefunden habe. Erst zu Wochenbeginn seien weitere Rabatte in China bekannt geworden. In Nordamerika drehe der Autobauer jetzt auch nochmals an der Preisschraube.Die Nachricht vom Dienstag betreffe diesmal die beiden teuren Tesla-Stromer Model S und Model X. Deren Verkaufszahlen hätten seit der Einführung der Einstiegsmodelle Model 3 und Y merklich nachgegeben und 2022 nur noch rund 5 Prozent, im zweiten Quartal 2023 gar nur noch etwas mehr als 3 Prozent des Absatzes ausgemacht.Dem wolle der Autobauer nun auf seinem mit Abstand wichtigsten Markt entgegenwirken. Wie der offiziellen Website Teslas zu entnehmen sei, habe der Konzern in Nordamerika neue Varianten der beiden Modelle S und X eingeführt. Diese würden mit 78.490 beziehungsweise 88.480 Dollar 10.000 Dollar mehr als die besseren Ausführungen kosten, die unter anderem über eine höhere Reichweite und bessere Beschleunigung verfügen würden.Damit setze Tesla den von CEO Elon Musk vorgegebenen Kurs fort. Musk habe zu den Q2-Zahlen verkündet, er sei bereit für Wachstum beim Absatz und Marktanteil die Margen zu opfern. Das Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den E-Mobility-Newcomern sowie den klassischen Autobauern, die beim Hochfahren ihres Elektro-Absatzes noch viel Geld verbrennen würden, hochzuhalten.Der Stopp zur Absicherung der Gewinne liegt bei 195,00 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link