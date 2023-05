NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

164,30 USD +1,53% (02.05.2023, 16:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) fest.Teslas derzeitige Margen- und Nachfragesorgen seien darauf zurückzuführen, dass die geplanten Ambitionen unrealistisch aggressiv gewesen seien, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Weitere Preissenkungen seien notwendig, um Teslas Volumenambitionen zu erreichen. Während der US-Elektroautobauer erklärt habe, dass ein Großteil der Verfehlung der Bruttomarge gegenüber der Prognose auf einmalige Ereignisse und schrittweise Preissenkungen zurückzuführen sei, seien die Daten weniger eindeutig. Bernstein Research weise auch darauf hin, dass die Verbesserung der Rohstoffpreise schätzungsweise 30% der sequenziellen Verbesserung von Teslas COGS/Auto von 1.700 USD/Auto in Q1 ausgemacht habe. Die Margen von Tesla würden jetzt eher denen der Branchenkollegen entsprechen. Bernstein Research sei vorsichtig, was das Potenzial für eine deutliche Margenerholung in diesem Jahr angehe.Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Votum für die Tesla-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 150 USD bestätigt. (Analyse vom 01.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:149,00 EUR -0,09% (02.05.2023, 16:14)