Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.04.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit dem Rating "overweight" ein.Barclays weise darauf hin, dass Tesla im ersten Quartal 422.900 Auslieferungen gemeldet und damit die Konsensschätzung von 421.500 leicht übertroffen habe. Die Produktion habe bei 441.000 gelegen, wahrscheinlich über den meisten Erwartungen, füge die Firma hinzu. Barclays weise darauf hin, dass der Aufbau von Lagerbeständen weitergehe, wobei die Produktion in den letzten drei Quartalen 75.000 Einheiten über den Auslieferungen gelegen habe.In Anbetracht des Bestandsaufbaus seien wahrscheinlich weitere Preissenkungen erforderlich, so das Unternehmen, insbesondere da die Produktion in Austin/Berlin hochgefahren werde. Der Schwerpunkt liege auf den Bruttomargen, da einige die Fähigkeit infrage stellen würden, die Zielmarke von 20% zu erreichen, füge Barclays hinzu.Die Analysten von Barclays bewerten die Tesla-Aktie mit "overweight" und geben ein Kursziel von 275 USD an. (Analyse vom 02.04.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:184,10 EUR -3,75% (03.04.2023, 14:25)