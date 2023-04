Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

144,66 EUR -1,70% (25.04.2023, 12:33)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

162,55 USD -1,53% (24.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Toni Sacconaghi von Sanford C. Bernstein & Co:Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, traut der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) Kurse von 150 USD zu.Toni Sacconaghi stelle fest, dass Tesla seit Anfang des Jahres die Preise für seine Autos um mehr als 10% bis 20% gesenkt habe. Dennoch scheine das Unternehmen immer noch Schwierigkeiten zu haben, eine ausreichende Nachfrage zu generieren, und die Auswirkungen der Preissenkungen seien nur von kurzer Dauer gewesen. Im Kern glaube das Unternehmen, dass Teslas geplante Model-3- und Model-Y-Volumenambitionen "unrealistisch aggressiv" gewesen seien - etwa 3 Mio. bis 4 Mio. Einheiten pro Jahr - oder fast 50% Weltmarktanteil in ihren stark fragmentierten Marktsegmenten.Da Tesla die Stückzahlen um 50% steigern möchte, in diesem Jahr Kapazitäten für mehr als 2 Mio. Einheiten für das Model Y und das Model 3 aufgebaut habe und bis Ende 2024/2025 keine neuen großvolumigen Produkte auf den Markt bringen werde, bestehe der wichtigste Hebel zur Erreichung seiner Ziele in diesem Jahr darin, die Preise zu senken.Bernstein sehe weitere Preissenkungen in China - und wahrscheinlich auch in Europa - im zweiten Quartal und mache sich Sorgen, ob Tesla seine Volumenziele im nächsten Jahr ohne weitere Senkungen erreichen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: