Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer plane, seine Gigafactory in Grünheide bei Berlin auszubauen und dadurch seine Produktionskapazitäten zu verdoppeln. Jedoch stoßedas Vorhaben nicht nur auf Begeisterung: Der regionale Wasserverband habe nun vor den Folgen für das Grundwasser durch den Ausbau der Fabrik gewarnt. Tesla zeige sich davon allerdings unbekümmert.An der Börse gehe es für die Tesla-Aktie zum Wochenstart indes minimal aufwärts. Damit verharre der Kurs im Seitwärtstrend, der zwischen der 225-Euro-Marke (umgerechnet 247,81 USD) und der 260-Euro-Marke (286,36 USD) verlaufe.Der Ausbau der Gigafactory Berlin sei ein wichtiges operatives Ziel von Tesla, um seine Position als Platzhirsch auf dem europäischen Elektroautomarkt zu festigen. Sollte sich der Ausbau der Fabrik durch Umweltschutz-Auflagen verzögern, dürfte sich dies negativ auf die Tesla-Aktie auswirken. Derzeit laufe das Projekt augenscheinlich aber weiter nach Plan. Anleger sollten daher weiter an dem Papier festhalten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)