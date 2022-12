Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

105,78 EUR +3,16% (28.12.2022, 14:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

109,10 USD -11,41% (27.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) nach wie vor mit dem Votum "outperform" ein.Die Tesla-Aktie sei gestern unter starkem Druck geblieben, da Medienberichten zufolge eine verlängerte Produktionsunterbrechung in China im Januar bevorstehen könnte, so Wedbush-Analyst, Daniel Ives, in einer Research-Note. "Da China der Dreh- und Angelpunkt der Tesla-Bullen-These ist, wächst die Sorge, wie das Bild der nachlassenden Nachfrage im Jahr 2023 angesichts der dunklen Makrowolken und der zunehmenden inländischen EV-Konkurrenz aussehen könnte", schreibe der Analyst.Ives glaube, dass Tesla die reduzierten Street-Schätzungen für das vierte Quartal wahrscheinlich verfehlen werde, "mit einer schwächeren Entwicklung" für 2023. Er glaube, dass die Q4-Auslieferungen des Unternehmens nun wahrscheinlich im Bereich von 410.000 bis 415.000 Einheiten liegen würden, was unter seiner vorherigen Schätzung von 450.000 und unter den "Flüsterzahlen" der Straße im Bereich von 435.000 liege. "Die Realität ist, dass Tesla nach einer Aschenputtel-Story bei der Nachfrage seit 2018 mit ernsthaftem makroökonomischem und unternehmensspezifischem Gegenwind bei den EVs bis 2023 konfrontiert ist, der sich sowohl in den USA als auch in China abzuzeichnen beginnt", so Ives.Der Analyst sei jedoch der Ansicht, dass Tesla im Jahr 2023 immer noch ein Gewinnpotenzial von 5 bis 6 US-Dollar pro Aktie habe und in einem "brutalen" Makroumfeld immer noch ein Auslieferungswachstum von über 40% erreichen sollte. Er sei der Meinung, dass, wenn sich CEO Elon Musk wieder auf Tesla konzentriere, den Verkauf von Aktien stoppe, der Vorstand einen Aktienrückkauf initiiere und die Prognosen für 2023 in der Telefonkonferenz für das vierte Quartal im Januar konservativ festgelegt würden, "dann hat diese Aktie unserer Meinung nach die Talsohle erreicht und funktioniert von hier aus".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: