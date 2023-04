NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,31 USD -1,46% (18.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Was können wir von den Quartalszahlen erwarten? AktiennewsTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) wird heute nach dem Handel seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlichen und über ein Quartal berichten, in dem das Unternehmen eine Rekordzahl an Auslieferungen verzeichnete, so die Experten von XTB.Der Marktkonsens gehe davon aus, dass der Umsatz von Tesla 23,54 Mrd. Dollar erreichen werde. Dies entspräche einem Wachstum von ca. 24% im Vergleich zum Vorjahr. Die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie würden bei 0,87 Dollar liegen.Tesla habe Anfang des Monats die Auslieferungen für das erste Quartal 2023 gemeldet und angegeben, dass der Absatz im Jahresvergleich um rund 36% auf 422.875 Fahrzeuge gestiegen sei, nachdem das Unternehmen die Preise für seine beliebtesten Fahrzeuge gesenkt habe. Die Anleger hätten jedoch mehr erwartet. Im Vergleich dazu seien die Auslieferungen von Tesla im Dezemberquartal trotz erheblicher Preissenkungen (fast 20% bei einigen Modellen) um weniger als 5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Darüber hinaus habe die Wachstumsrate im Jahresvergleich auch deutlich unter der langfristigen Wachstumsrate von 50% gelegen, die das Unternehmen anstrebe. Während höhere Volumina positiv seien, dürften die durchschnittlichen Verkaufspreise von Tesla im ersten Quartal deutlich niedriger sein und die Margen unter Druck geraten. Zum Vergleich: Die Bruttomargen in der Automobilindustrie hätten im 1. Quartal 2022 bei fast 33% gelegen und könnten im 1. Quartal 2023 unter 25% fallen. Andererseits könnte Tesla in der Lage sein, einen Teil der Auswirkungen der Preissenkungen durch verbesserte Skaleneffekte und Erleichterungen in der Lieferkette auszugleichen.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:163,60 EUR -2,62% (19.04.2023, 14:38)