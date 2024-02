Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Was sei bei Tesla los? Plötzlich würden dem US-Elektroautobauer immer mehr und immer größere Kunden abspringen. Erst habe Hertz erklärt, man werde keine Tesla mehr in die Flotte holen. Dann sei SIXT gefolgt. Und jetzt hatbe auch SAP einem Zeitungsbericht zufolge die Lust an den Elektrostromern aus Kalifornien verloren. Mit einer Flotte von 29.000 Fahrzeugen sei SAP kein unbedeutender Kunde.Tesla punkte v.a. bei kleineren Unternehmen. So erreiche der US-Elektroautobauer bei Firmen mit einer Flottengröße zwischen einem und neun Fahrzeugen einen Marktanteil von 3,7%. Bei Flotten oberhalb von 100 Fahrzeugen liege dieser dann nur noch bei 1,1%.Tesla zeige zuletzt verstärkt seine schwache Seite. Am Montag war sei Aktie des US-Elektroautopioniers auf den tiefsten Stand seit Mai 2023 gefallen. Vom Jahreshoch trenne die Aktie da schon 41%. Am Dienstag dann ein wenig Entspannung an der Kursfront, doch im Operativen scheine der Wurm drin zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: