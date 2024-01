Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Was geschehe in Grünheide? Der US-Elektroautobauer Tesla wolle diesbezüglich am Sonntag Anwohner und Interessierte über die geplante Erweiterung informieren. Dazu sei eine Veranstaltung im Werk geplant. Es sei der Abschluss einer Serie von fünf Infoveranstaltungen für Anwohner in Ortschaften nahe der Gigafactory.Tesla wolle auf einer Fläche neben dem Werksgelände einen Güterbahnhof, Logistik- und Lagerhallen und eine Kita errichten. Für die Erweiterung solle Wald gerodet werden. Bürgerinitiativen würden gegen die Pläne protestieren. Der Bebauungsplan für die Erweiterung des Geländes sei noch nicht beschlossen. Die Gemeindevertretung Grünheide habe vor rund einem Jahr mit Mehrheit für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans gestimmt. Im zweiten Quartal sei eine Entscheidung durch die Gemeindevertreter geplant. Danach müsse u.a. der Finanzausschuss des brandenburgischen Landtages einem Verkauf durch den Landesforst zustimmen, auch eine öffentliche Beteiligung stehe dann noch aus.Das Unternehmen sehe einen großen Vorteil für die gesamte Region, sollte den Erweiterungsplänen grünes Licht gegeben werden. Beispielsweise könnte durch den Werksbahnhof der Güterverkehr entlastet werden. Tesla hoffe, dass alle Maßnahmen bis 2026 abgeschlossen werden könnten.Die Informationsveranstaltung solle auch eine Art der Vorbereitung für die Einwohnerbefragung zum Bebauungsplan sein, die am 15. Januar beginnen werde. Tesla habe bereits erklärt, dass diese Befragung rechtlich nicht bindend sei."Der Aktionär" rate aktuell, bei Tesla an der Seitenlinie zu bleiben. Vor allem die nach wie vor sehr hohe Bewertung bereite Kopfzerbrechen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link