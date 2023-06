Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.06.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, bewertet die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse mit "outperform".Ives glaube, dass Tesla auf dem besten Weg sei, sein Jahresziel von 1,8 Mio. ausgelieferten Einheiten zu erreichen, und dass dies mit einer Margenstory gelingen sollte, die in den nächsten ein bis zwei Quartalen ihren Tiefpunkt erreiche und im GJ24 wieder ansteige. Er sei außerdem der Ansicht, dass die Nachfrage in China in diesem Quartal stark ansteige und mit einem stabilen Verlauf in den letzten Juniwochen zu einem Rekordquartal in China für Q2 führen sollte.Die Batterieproduktion in Nevada bleibe ein strategischer Vorteil für Tesla, und die Umstellung auf die Produktion von 4680 Batteriezellen werde ein weiterer Schachmatt-Sieg für Tesla in diesem EV-Wettrüsten sein, da Wedbush von seinem jüngsten Besuch bei Giga Nevada noch zuversichtlicher in seine These an dieser Front zurückgekehrt sei.Der Analyst sei der Meinung, dass die Produktion und Markteinführung des Cybertrucks später in diesem Jahr die Wachstumsstory von Tesla weiter vorantreiben werde, da weitere neue Modelle auf dem Markt seien, darunter auch ein Fahrzeug für unter 30.000 USD. Kurz gesagt, Tesla befinde sich nach dem Aufbau seiner EV-Burg in einer massiven Position der Stärke und sei nun bereit, seinen Erfolg weiter zu monetarisieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: