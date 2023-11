NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.11.2023/ac/a/n)



Laut Bernstein scheine sich das Wachstum von E-Fahrzeugen zu verlangsamen. Einige Investoren würden sich fragen, ob die wohlhabenden, technikaffinen Early Adopters zunehmend gesättigt seien, während die Verbraucher des Massenmarktes - die "durchschnittlichen" Amerikaner - noch nicht bereit seien, den Rückstand aufzuholen und ein E-Fahrzeug zu kaufen.Bernstein sei der Ansicht, dass sich die Akzeptanz von E-Fahrzeugen in konservativeren, weniger wohlhabenden und ländlicheren Bundesstaaten in einem früheren Stadium der Akzeptanzkurve befinde und sich nicht strukturell unterscheide, dass die Bundesstaaten mit der höchsten Marktdurchdringung von E-Fahrzeugen nicht eindeutig ins Stocken geraten seien und dass die Erschwinglichkeit und die Produktverfügbarkeit wahrscheinlich die größten Probleme seien, die das langsame Wachstum der E-Fahrzeuge in letzter Zeit verursacht hätten.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Tesla mit "underperform" und dem Kursziel 150 USD ein. (Analyse vom 20.11.2023)