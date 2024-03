Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der jüngste Hoffnungsfunke für die Tesla-Aktie sei schon wieder verflogen. Denn die Securities and Exchange Commission (SEC) könnte Ermittlungen gegen den US-Elektroautobauer und CEO Elon Musk einleiten. Es gehe um einen möglichen Wertpapierbetrug im Vorfeld der Übernahme von Twitter. Auch Ex-Kryptobörsen-Chef Sam Bankman-Fried spiele wohl eine Rolle.Eine SEC-Untersuchung gegen Tesla, seinen Chef Elon Musk und den Verwaltungsrat des Unternehmens fordere US-Senatorin Elizabeth Warren. Sie verweise auf eine "mögliche Veruntreuung von Tesla-Ressourcen und Interessenkonflikten, die sich aus der Doppelrolle von Herrn Musk bei Tesla und dem von Twitter umbenannten X ergeben", wie sie gesagt habe. Man müsse überprüfen, ob Tesla nicht gegen die Vorschriften zur Unabhängigkeit des Vorstands von Aktiengesellschaften verstoßen habe, habe Warren am Donnerstag in einem sechsseitigen Brief an SEC-Chef Gary Gensler geschrieben. "In den letzten Monaten sind neue Beweise aufgetaucht, die meine Besorgnis darüber verstärken, dass es dem Vorstand von Tesla an Unabhängigkeit von Konzernchef Elon Musk mangelt.""Die jüngsten öffentlichen Äußerungen und Handlungen von Herrn Musk haben neue Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten und der Umleitung der Ressourcen von Tesla auf die Privatunternehmen von Herrn Musk aufgeworfen", habe Warren geschrieben und sich dabei u.a. auf Musks Forderung nach 25% der Stimmrechte bei Tesla, seinen Wunsch, den Firmensitz von Tesla nach Texas zu verlegen, und seine Drohung bezogen, Produkte der künstlichen Intelligenz anderswo zu entwickeln, wenn er diese Kontrolle nicht erhalte."Senatorin Karen [Warrens] wichtigster Wirtschafts- und Steuerberater ist der Vater von SBF. Ich vermute, dass einiges davon von ihm stammt", habe Musk getwittert (Er nenne sie immer 'Karen', obwohl sie Elisabeth heiße). Er habe damit auf Sam Bankman-Fried (SBF) angespielt, der 2023 in mehreren Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem 2022 erfolgten Zusammenbruch seines Krypto-Unternehmens FTX und des Hedgefonds Alameda Research verurteilt worden sei.Die SEC untersuche nun, ob Musk oder jemand anderes im Jahr 2022 einen Wertpapierbetrug begangen habe. Damals habe Musk begonnen, im Vorfeld seiner fremdfinanzierten Übernahme des Unternehmens Aktien von Twitter aufzukaufen. Musk sei mit der vorgeschriebenen Offenlegung seiner Erstinvestition in Twitter in Verzug gekommen, bevor er das Unternehmen komplett übernommen, es von der Börse genommen und in X Corp. umbenannt habe.Die Aktie von Tesla habe am Donnerstag sensibel reagiert, in ansonsten freundlichem Börsenumfeld in den USA zeitweilig rund 2% auf 171,92 USD verloren, sich bis zum NASDAQ-Schluss aber auf 172,82 USD etwas erholt. Vorbörslich notiere sie am Freitag weiter deutlich abgeschwächt bei 167,50 USD.Die Vorwürfe und mögliche neue Ermittlungen der SEC gegen CEO Elon Musk machen würden es der Tesla-Aktie nicht einfacher machen. Seit Dezember 2023 laufe sie in einem Abwärtstrend. Erst wenn der GD50 bei gut 192 USD, besser noch der Widerstand bei gut 200 USD nachhaltig überwunden würden, sähe es mit der Tesla-Aktie charttechnisch wieder besser aus. Anleger sollten mit Engagements abwarten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.