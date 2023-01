NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

177,90 USD +11,00% (27.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn habe sich die Tesla-Aktie um rund 50% verteuert. Trotz allem werde das Papier des US-Elektroautobauers noch deutlich günstiger gehandelt als im vergangenen Jahr. Für Berenberg-Analyst Adrian Yanoshik sei der Preisverfall Grund genug die Tesla-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochzustufen. In seiner Branchenstudie vom Montag habe der Experte aber auch sein Kursziel um 55 USD auf 200 USD gesenkt. Eine Abschwächung der Autonachfrage sei 2023 zunehmend wahrscheinlich, so Yanoshik. Deshalb und wegen steigender Kosten habe er seine diesjährigen Gewinnerwartungen im Sektor gesenkt. Die Sorgen rund um die Preissetzung bei Tesla halte der Experte derweil für übertrieben. Die Preissenkungen des Autobauers würden die Kostenführerschaft des US-Konzerns zeigen.Mit seiner Einschätzung für die Tesla-Aktie liege Yanoshik ungefähr auf einer Linie mit seinen Kollegen. Der Analystenkonsens liege laut Bloomberg bei 193 USD. Von den 46 Analysten, die das Papier covern würden, würden 28 zum Kauf raten und zwölf würden "halten" sagen. Sechs Mal laute das Votum "verkaufen".Die Analysten würden Tesla nur begrenztes Potenzial von ca. 9% einräumen. Angesichts der weiterhin hohen Bewertung, den viel diskutierten Auswirkungen der Preisnachlässe und den Unruhen rund um CEO Elon Musk sei Vorsicht angebracht. Da sich infolge der starken Q4-Zahlen das Chartbild aber deutlich aufgehellt habe, sollten bereits investierte Anleger die Gewinne laufen lassen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:162,34 EUR -0,83% (30.01.2023, 11:57)