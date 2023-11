Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

214,60 EUR -2,94% (22.11.2023, 17:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

213,70 USD -3,54% (22.11.2023, 17:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Letzte Woche habe "Der Aktionär" berichtet, dass Tesla möglicherweise den Bau einer Gigafactory in Indien in Erwägung ziehe, während das Land den Autobauer mit Subventionen zu der Entscheidung locken wolle. Laut Bloomberg-Informationen werde das Vorhaben nun konkreter, eine Ankündigung könnte schon bald bevorstehen.Wie das Medienunternehmen am Dienstag mit Verweis auf Insider berichtet habe, könnten weitere Ankündigungen beziehungsweise mehr Details von Tesla beziehungsweise Indien schon im Januar auf einer Investorenveranstaltung im indischen Bundesstaat Gujarat folgen. Die beiden Parteien hätten bereits an einer Vereinbarung gearbeitet, dass Tesla ab 2024 Fahrzeuge nach Indien exportieren und innerhalb von zwei Jahren eine Fabrik im Land errichten dürfe.Für die Fabrik stehe eine Mindestinvestition von rund 2 Milliarden Dollar im Raum. Neben der Produktion von E-Autos stehe laut Bloomberg-Informationen auch die Fertigung eigener Batterien im Raum, um Kosten zu senken. Erste lokal gefertigte Autos könnten für rund 20.000 Dollar auf den Markt kommen.Ein Engagement in Indien würde für Tesla Sinn ergeben. Die Mittelschicht des Landes wachse wie auch die Gesamtbevölkerung rasant. Mit einem günstigen Stromer dürften sich die Absatzzahlen des Autobauers deutlich steigern lassen, was für das Erreichen der ambitionierten Langfristziele wichtig wäre, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: