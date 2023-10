NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

251,60 USD +0,55% (02.10.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des E-Auto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Die Auslieferungen von Tesla im dritten Quartal hätten die Konsensprognose von 455.000 und die Unternehmensprognose von 440.000 Einheiten verfehlt, obwohl das Unternehmen sein Volumenziel von 1,8 Millionen Fahrzeugen für das Jahr bekräftigt habe, was auf eine sequenzielle Verbesserung im vierten Quartal hindeute.Deutsche Bank sei jedoch der Ansicht, dass "das bedeutendere Abwärtsrisiko für den Konsens für 2024 besteht", da das Volumenwachstum im nächsten Jahr begrenzt sei und der Beitrag von Cybertruck minimal sei. Da die ersten Cybertrucks noch im vierten Quartal ausgeliefert werden sollten, würden die Analysten glauben, dass "Teslas Botschaft für das nächste Quartal optimistisch sein könnte".Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Tesla-Aktie mit "buy". Das Kursziel laute 285,00 USD. (Analyse vom 02.10.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:238,25 EUR -0,71% (03.10.2023, 13:03)