Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

156,04 EUR -1,34% (25.03.2024, 11:16)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

170,83 USD -1,15% (22.03.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.03.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Volatiler Wochenschluss - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist am Freitag erneut unter Druck geraten und hat 1,2% auf 170,83 USD verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Tesla-Aktie am 14. März auf ein neues Jahrestief bei 160,51 USD zurückgefallen sei, seien die Papiere in der vergangenen Woche zunächst in eine Erholung übergegangen. Dabei seien die Notierungen am Donnerstag in der Spitze bis auf 178,18 USD gestiegen, bevor zum Wochenschluss noch einmal neuer Verkaufsdruck aufgekommen sei. Nach einem schwachen Start habe das zwischenzeitliche Tagesminus von 3,8% dank einer kleinen Tagesumkehr aber auf 1,2% eingedämmt werden können.Ausblick: Die Tesla-Aktie habe in der vergangenen Woche zwar 4,4% an Wert gewonnen, sei mit dem Endstand bei 170,83 USD allerdings deutlich unter dem Wochenhoch aus dem Handel gegangen.Das Long-Szenario: Um jetzt neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, müssten die Kurse zunächst das Gap vom Freitag bei 172,82 USD schließen und danach über das Februar-Tief bei 175,01 USD steigen. Oberhalb des Vorwochenhochs würden sich die Blicke dann auf die offene Kurslücke vom 5. März zwischen 184,59 USD und 188,14 USD richten, wobei nur wenig höher die 50-Tage-Linie mit dem Oktober-Tief bei 191,25 USD einen doppelten Widerstand bilde. Gelinge dort der Break, dürften das 2022er Dezember-Top bei 198,92 USD und die runde 200er Marke in den Fokus rücken.