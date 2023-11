Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

200,05 EUR -0,42% (13.11.2023, 09:20)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

214,65 USD +2,22% (10.11.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Volatiler Kursverlauf - ChartanalyseNach dem schwachen Donnerstag (-5,5%) hat die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) am Freitag 2,2% auf 214,65 USD gewonnen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Tesla-Aktie sei nach den Quartalszahlen Mitte Oktober unter Druck geraten und im Tief bis auf 191,25 USD zurückgefallen. Zwar hätten sich die Notierungen über den Monatswechsel anschließend bis auf 226,37 USD erholen und über die 200-Tage-Linie steigen können, doch schon am vergangenen Donnerstag sei es zum nächsten Rücksetzer gekommen. Dabei seien die Papiere am Freitag bis auf 205,69 USD abgerutscht, bevor sich die Kurse wieder nach oben orientiert hätten und schlussendlich mit einem Plus von 2,2% bei 214,65 USD aus dem Handel gegangen seien.Ausblick: Bei der Tesla-Aktie zeige sich derzeit ein volatiler Kursverlauf, wobei die Notierungen - nach dem Gap-Close am Donnerstag - zum Wochenschluss wieder fester tendiert hätten.Das Long-Szenario: Um das Chartbild aufzuhellen, müsste die Aktie nun über das Februar-Top bei 217,65 USD und die 200-Tage-Linie bei 220,87 USD steigen. Zur Bestätigung sollte danach ein neues November-Top erreicht werden, wofür Notierungen über 226,37 USD nötig seien. Gelinge dort der Break, wäre ein Hochlauf an das Verlaufstief vom 26. Juni bei 240,70 USD möglich. Nur wenig höher könnte dann bei 242,68 USD die Kurslücke vom 19. Oktober geschlossen werden, wobei auf diesem Niveau auch die kurzfristige 50-Tage-Linie bremsend wirken dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: