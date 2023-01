Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

111,06 EUR +0,36% (11.01.2023, 10:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

118,85 USD -0,77% (10.01.2023)



ISIN Tesla-Aktie :

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Volatiler Kursverlauf - ChartanalyseNach Kursverlusten von 65% im vergangenen Jahr hat die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) bislang einen volatilen 2023er Auftakt erlebt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Bereits am ersten Handelstag des Jahres seien die Papiere um 12,2% abgerutscht und auf den niedrigsten Stand seit August 2020 zurückgefallen. Am Freitag sei dieses Tief sogar noch einmal unterboten worden, bevor die Kurse kurz vor der runden 100er Marke nach oben abgedreht seien. Zum Wochenauftakt sei die Aktie dann zwar in die Höhe (+5,9%) geschnellt, sei am gestrigen Dienstag (-0,8%) allerdings direkt wieder ein Stück zurückgekommen.Ausblick: Die Tesla-Aktie sei nach dem historisch schwachen Dezember (-36,7%) in eine Seitwärtsbewegung übergegangen.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite würden das Top vom Montag bei 123,52 USD und das Verlaufshoch vom 30. Dezember bei 124,48 USD jetzt die ersten Widerstände darstellen. Darüber hätten die Notierungen - über die 130er Marke hinweg - Platz für eine Erholung bis zur Volumenspitze zwischen 137,50/142,50 USD. Gelinge dort der Break, müsste im Anschluss die Abwärtslücke vom 20. Dezember zwischen 148,47 USD und 149,87 USD geschlossen werden. Oberhalb von 150,00 USD würde der Bremsbereich rund um die 165,00 USD in den Fokus rücken, wo mehrere charttechnische Widerstände eine wichtige Barriere bilden würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: