Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

251,00 EUR -3,41% (20.07.2023, 09:33)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

291,26 USD -0,71% (19.07.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Volatil nach den Zahlen - ChartanalyseTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat gestern Abend die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und dabei die Erwartungen übertroffen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Tesla-Aktie bereits zum Wochenauftakt über die 2021er Abwärtstrendgerade gestiegen sei, hätten die Kurse gestern vor den mit Spannung erwarteten Zahlen ein weiteres Jahreshoch markiert. In der Spitze sei es für die Kurse im regulären Handel bis auf das Tageshoch bei 299,29 USD gegangen, womit die runde 300er Marke bereits in Reichweite gerückt sei. Zum Börsenschluss hätten die Notierungen allerdings 0,7% auf 291,26 USD abgegeben.Ausblick: Die Tesla-Aktie habe nachbörslich zunächst positiv auf die Zahlen reagiert, sei dann jedoch ins Minus gedreht.Das Long-Szenario: Um den Aufwärtstrend fortzusetzen - seit Jahresbeginn stehe ein Plus von 136% zu Buche -, müssten die Kurse jetzt aus dem kleinen Keilmuster nach oben ausbrechen und dabei die runde 300er Marke überbieten. Darüber würden sich die Blicke auf den Widerstandsbereich zwischen 313,58 USD und 314,64 USD richten, wo die Notierungen im August und September gleich mehrfach ausgebremst worden seien. Gelinge dort der Break, dürfte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zur 350er Marke eröffnen. Könne auch diese Hürde überboten werden, wäre das Zwischenhoch vom 21. April 2022 bei 364,04 USD als nächster Widerstand zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: