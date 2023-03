NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

181,01 USD -3,57% (08.03.2023, 18:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer sei nach Beschwerden über fehlende Lenkradbefestigungen ins Visier der Verkehrsaufsicht NHTSA geraten. Die Behörde habe am Mittwoch auf ihrer Internetseite bekanntgegeben, wegen zwei Berichten über während der Fahrt abgefallene Lenkräder eine vorläufige Untersuchung eingeleitet zu haben.Laut NHTSA seien die Fahrzeuge ohne Befestigungsschrauben ausgeliefert worden. Die Ermittlung umfasse demnach gut 120.000 Tesla Model Y des Jahrgangs 2023. Eine Stellungnahme von Tesla habe zunächst nicht vorgelegen. Die Verkehrsaufsicht könnte im nächsten Schritt einen Rückruf anordnen."Der Aktionär" sei aktuell v.a. mit Blick auf die Charttechnik zurückhaltend. Bislang sei dem Papier noch kein Ausbruch über die 200-Tage-Linie gelungen. Ein neues Kaufsignal sei damit nicht geglückt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:171,46 EUR -3,70% (08.03.2023, 19:00)