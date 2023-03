NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

190,90 USD -5,85% (03.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In der vierstündigen Präsentation im Rahmen des Investor Day sei CEO Elon Musk ausführlich auf die nächste Wachstumsphase von Tesla eingegangen. Mehr Autos, mehr Fabriken. Das sei es dann aber auch gewesen. Details zur neuen Elektroauto-Plattform? Fehlanzeige. Dennoch bleibe Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas bullish für die Tesla-Aktie. "Die kühnen Bemühungen von Tesla um vertikale Integration werden sich auszahlen. Elektroautos sind heute viel zu teuer. Tesla hat eine Reihe von Faktoren genannt, die zu einer 50-prozentigen Kostensenkung für seine Next-Gen-Plattform führen sollen", habe Jonas in einer Mitteilung an seine Kunden geschrieben. "In einem Wettlauf nach unten stellen wir uns ernsthaft die Frage, wie die Konkurrenz da mithalten kann"."Wir gehen davon aus, dass die von Tesla auf den Markt gebrachten Innovationen im Laufe der Zeit zum Industriestandard werden und schließlich von allen Automobilherstellern verwendet werden, ähnlich wie Henry Fords Fließband, William Demings Qualitätsbewegung und das Toyota-Produktionssystem zu Normen in der Automobilindustrie wurden", so der Tesla-Analyst.Anleger hätten sich im Zuge des Investor Day mehr Neuigkeiten erhofft. Die Tesla-Aktie sei im Anschluss unter Druck geraten. Damit dürfte der Ausbruch über die 200-Tage-Linie vorerst vom Tisch sein. Das Papier sei derzeit eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:183,56 EUR +1,91% (03.03.2023, 15:24)