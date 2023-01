NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Offener Preiskampf in China: Nach erneuten drastischen Verbilligungen von Tesla berichte Reuters über erboste Kunden vor Tesla-Stores, die zuvor noch deutlich mehr für ihre Elektroautos bezahlt hätten. Shortseller Mark Spiegel rechne vor, es sei denkbar, dass trotz weiterem Wachstum der Gewinn wegen somit verlorener Marge sinke.Ohne starke Rabatte könne der US-Elektroautobauer eine Stagnation offenbar schwer abwenden. Autoexperte Prof. Dudenhöffer habe im "AKTIONÄR Hot Stock Report" gesagt: "Tesla wird 2023 in Deutschland schwerer zu verkaufen. Ich gehe davon aus, dass man da Preissenkungen erwarten kann. Tesla hat gleich mehrere Nachteile." Der Markt werde schwieriger, weil Prämien sinken würden, Strom teuer sei und mit BYD, Nio und anderen der Wettbewerb steige. Dennoch seien derzeit keine neuen Modelle für Tesla in 2023 absehbar.Ab September 2023 würden Vermieterzulassungen nicht mehr mit der Umweltprämie gefördert. Und bei Firmenwagen gäbe es ab Januar keine Umweltprämie mehr. "Beides sehr schlecht für Tesla"", so Prof. Dudenhöffer. Er glaube: "Viele Hunde sind des Hasen Tod". Er gehe davon aus, dass Tesla in Deutschland im nächsten Jahr die Verkaufszahlen des Jahres 2022 nicht wiederholen könne. Da der Automarkt 2023 immerhin besser werde wie 2022 werde der Tesla Rückgang "weniger als 5 Prozent sein". Klar sei aber: "Der Marktanteil wird sinken."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:106,24 EUR +1,28% (06.01.2023, 22:26)