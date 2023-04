NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,77 USD -6,12% (03.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.04.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst John Murphy von BofA Securities:John Murphy, Analyst von BofA Securities, traut der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin Kurse von 225 USD zu.John Murphy merke an, dass Teslas Absatz im ersten Quartal mit 422.875 Einheiten um 36% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei, was unter der Schätzung des Unternehmens für ein Wachstum von 40% liege, sowie "deutlich unter" dem implizierten Wachstum von 42% für 2023, das auf der Prognose des Unternehmens von 1,8 Mio. Einheiten basiere, und "deutlich unter dem langfristigen Mantra" von 50% Wachstum pro Jahr.Die Ergebnisse führen zu "vielen Fragen über potenzielles Wachstum" und ob große bestehende Märkte wie die USA und China vorerst etwas erschöpft zu sein scheinen, was bedeutet, dass das kurzfristige Wachstum zunehmend von der Expansion in Europa und anderen Märkten abhängen wird, so BofA Securities.John Murphy, Analyst von BofA Securities, bewertet die Aktie von Tesla weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 03.04.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:180,32 EUR +0,99% (04.04.2023, 14:04)