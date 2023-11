NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

241,24 USD +2,39% (21.11.2023, 18:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Neue Details zum Billig-Stromer und die Spekulation über Subventionen in Indien hätten der Tesla-Aktie in den letzten Tagen wieder Rückenwind verliehen. Und dennoch würden viele Analysten skeptisch bleiben.Bernstein Research etwa gehe davon aus, dass sich das Absatzwachstum des US-Elektroautobauers in den nächsten Monaten deutlich verlangsamen werde und bleibt bei seinem "underperform"-Votum für die Tesla-Aktie. Wenige Tage zuvor bereits habe sich die HSBC zurückhaltend zur Tesla-Aktie geäußert. Analyst Michael Tyndall mache sich v.a. Sorgen um den Zeitplan zu den Auslieferungen von Elektroautos. Sein Kursziel laute 146 Euro. Die Deutsche Bank dagegen bleibe deutlich optimistischer. Analyst Emmanuel Rosner habe seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 275 USD bestätigt. Zwischen den Analysteneinschätzungen reihe sich Mark Delaney von Goldman Sachs ein. Delaney sehe die Tesla-Aktie auf dem aktuellen Niveau als fair bewertet an und rate mit einem Kursziel von 235 USD zum Halten des Titels. Er habe bekräftigt, dass er Tesla im KI-Bereich gut positioniert für eine Vormachtstellung sehe.Was die Bewertung angehe, so komme Tesla aktuell auf ein überaus sportliches KUV von 6,4 und ein KGV von 60 auf Basis der Schätzungen für 2024. Technisch betrachtet habe sich das Bild zuletzt jedoch wieder deutlich verbessert. Die psychologisch wichtige 200-USD-Marke habe wieder genommen werden können. Und auch die für den langfristigen Trend entscheidende 200-Tage-Linie bei 222,52 USD sei überschritten worden. Anleger würden in den nächsten Wochen auf positive Nachrichten in Sachen KI und Full Self-Driving (FSD) hoffen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:221,55 EUR +2,86% (21.11.2023, 18:57)