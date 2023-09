Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anfang März habe Tesla den Bau einer neuen Gigafactory im mexikanischen Monterrey bekannt gegeben. Ursprünglich habe die Massenproduktion 2025 anlaufen sollen, wie es mehreren Insiderberichten zufolge geheißen habe. Laut lokalen Medien komme es nun aber wohl zu Verzögerungen beim Bau und Hochlauf des neuen Werks.Informationen der mexikanischen Zeitung "Reforma" zufolge plane Tesla, möglicherweise erst 2026 oder 2027 mit der Produktion zu starten. Die Zeitung berufe sich dabei auf einen chinesischen Lieferanten. Dieser habe erklärt, dass er und weitere chinesische Konzerne planen würden, ihren Produktionshochlauf in der Nähe der neuen Gigafactory zu verschieben, nachdem man von Verzögerungen bei Teslas Plänen erfahren habe. Vor einigen Monaten sei die Eile groß gewesen, einen Standort zu finden. Nun solle man aber warten, so die Quelle.Das Werk in Monterrey sei für Tesla besonders wichtig, da dort geplant sei, Fahrzeuge auf Basis der neuen E-Plattform zu bauen. Auf Basis dieser sollten die Produktionskosten um bis zu 50 Prozent geringer ausfallen. In Mexiko sollte ein Großteil des geplanten Tesla-Einstiegsmodells für unter 25.000 Dollar gefertigt werden. Verzögerungen im Bereich günstiger Stromer seien schmerzhaft, da sich dort bald ein großer Teil der Verkäufe abspielen dürfte. Noch seien E-Autos unter 30.000 Dollar in der westlichen Welt eher selten.Chancen würden sich dagegen für andere Autobauer ergeben, allen voran VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ). Diesen biete sich die Möglichkeit, sich im Einstiegssegment früher breit zu machen als Tesla und so wichtige Marktanteile zu sichern, die in anderen Preisklassen vor allem der US-Autobauer dominiere. VW etwa habe das eigene Einstiegsmodell unter 25.000 Euro für 2026 angekündigt. Nun biete sich die Chance früher oder zumindest gleichzeitig mit Tesla in den Markt einzusteigen. Den Druck erhöhen dürften allerdings auch die Chinesen. BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) etwa könnte zumindest in Europa schon jetzt zu solchen Preisen aktiv werden, setze aber zunächst noch auf höhere Preise, um den Anschein einer Premium-Marke zu erwecken.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link