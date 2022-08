XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

901,90 EUR +1,13% (18.08.2022, 12:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

911,99 USD -0,84% (17.08.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem die Tesla-Aktie seit dem Zwischentief vom 24. Mai bei 628,16 USD um fast 50% geklettert sei, lege das Papier aktuell eine Verschnaufpause ein. Aus technischer Sicht gelte es, die wichtige 200-Tage-Linie zu verteidigen.Die Tesla-Aktie das Break der wichtigen 200-Tage-Linie bei 906,83 USD geschafft. Damit sei ein neues Kaufsignal generiert worden. Jetzt gelte es, diese Marke zu verteidigen. Der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben warte bei 951,50 USD.Fundamental bleibe es dabei: Musk müsse mit seinem Team in Sachen autonomes Fahren liefern. Denn nur so könne die Vision von der Robotaxi-Flotte in die Tat umgesetzt und gleichzeitig die ambitionierte Börsenbewertung von 960 Mrd. USD untermauert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2022)