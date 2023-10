NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

205,76 USD -3,14% (26.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe den Preis seines Model Y Performance-Sport in China um knapp 2.000 Euro erhöht. Das habe Tesla am Freitag auf seiner Website mitgeteilt. Damit kehre der Konzern von Elon Musk ähnlich wie bereits in den USA geschehen, auch in China eine Preissenkung um, die erst im August vorgenommen worden sei. Zudem habe Tesla in China Anfang dieses Monats einige Merkmale des Model Y aktualisiert, um einen größeren Anteil am größten Markt für Elektrofahrzeuge der Welt zu gewinnen.Der Tesla-Aktienkurs habe im Frühling extrem positiv auf die wieder angehobenen Preise in den USA reagiert. Ein ähnliches Szenario könnte nun auch aufgrund der Preisanpassungen in China bevorstehen, worauf auch das charttechnische Bild hindeute.Vor einigen Monaten habe man gesehen, welche positive Effekte die höheren Preise in den USA auf den Preis der Tesla-Aktie gehabt habe. Angesichts der schwachen Q3-Zahlen sollten Anleger aber zunächst abwarten, ob sich das Papier tatsächlich von seinen jüngsten Tiefständen absetzen könne. Ein Einstieg dränge sich deshalb vorerst noch nicht auf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:197,90 EUR +1,49% (27.10.2023, 13:54)