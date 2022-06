Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.06.2022/ac/a/n)



An Schlagzeilen - ob positiv oder negativ - mangele es bei Tesla nicht. Nun dürften Autos der Marke bestimmte Gelände der Berliner Polizei nicht mehr befahren, weil die Fahrzeugkameras ihre Umgebung zu intensiv filmen würden. Die Polizei befürchte ein Sicherheits- und Datenschutzproblem. Bei der Aktie von Tesla gebe es indes derzeit wenig Bewegung.Das Verbot gelte für die Bereiche des Polizeipräsidiums und des Landeskriminalamtes (LKA), wie es in einem internen Rundschreiben des LKA-Bereichs Sicherheit heiße. Darüber habe zuerst die Zeitung "B.Z." berichtet, die Polizei habe am Donnerstag bestätigt.Das Problem sei, dass die Kameras der Tesla-Autos ständig filmen würden. Dadurch könnten Polizisten, Polizeifahrzeuge, die Sicherung von Polizeigeländen oder auch anderen Menschen auf dem Gelände aufgezeichnet werden. Die Videos würden auf Servern am europäischen Tesla-Firmensitz in den Niederlanden "dauerhaft gespeichert", so die Polizei. Wie Filmaufnahmen weiterverarbeitet würden, sei nicht geklärt. Tesla entscheide, ob Daten herausgegeben werden könnten.Laut Rundschreiben sei der Polizei das Problem im Januar aufgefallen. Grund sei ein Bericht im Fernsehsender ZDF gewesen - das Magazin "Frontal" habe im August 2021 in einem längeren Beitrag dargestellt, was Tesla-Autos alles filmen, speichern und welche Daten herausgegeben werden könnten. Demnach habe etwa die Berliner Amtsanwaltschaft Filme von Tesla erhalten, die Unfälle gezeigt hätten. Aber sie habe auch Filmaufnahmen einer Autobahnfahrt bekommen, bei der es zu keinem Unfall gekommen sei, die Filme aber trotzdem auf den Servern gespeichert und abrufbar gewesen seien.