XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

703,30 EUR -5,89% (11.07.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

703,03 USD -6,55% (11.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach der Immobilien-Blase könnte dieses Mal eine Auto-Blase die Märkte schocken, fürchte das renommierte US-Magazin "Barrons". These: Wegen Geldgeschenken seien Autokäufer viel zu leichtsinnig geworden. "Barrons" spreche von einer "unterschätzen, tickenden Zeitbombe" im Automarkt. Immer mehr Kunden würden ihre finanzierten Autos an die Banken zurückgeben, weil das Geld für die Raten nicht reiche. Denn das monatliche Einkommen sei im Zuge der Corona-Hilfen künstlich aufgebläht worden und halbiere sich nun für einige Haushalte wieder. Ein Brancheninsider werde zitiert: "Viele dachten, der Geldregen hört nie mehr auf." Er habe noch nie so viele Menschen gesehen, die 2.500 USD im Monat verdienen würden und davon alleine 1.000 USD für einen Autokredit bedienen müssten. "Wir hatten eine Immo-Blase im Jahr 2009 und sehen nun eine Auto-Blase."Normalerweise würden 2% der Prime Loans platzen, aber derzeit rund 4% der Autos zurückgegeben. Professorin Pamela Foohey werde zitiert: "Die Blase zeigt erste Anzeichen, bald zu platzen." Auch weil die zuletzt stark gestiegenen Gebrauchtwagenpreise nun zu fallen beginnen würden. Immerhin 1,5 Bio. USD oder ein Zehntel der US-Verbraucherschulden würden mittlerweile auf Autokredite fallen. Dies erkläre auch die aktuelle Schwäche von Autoaktien wie Tesla in Relation zu dynamischen Papieren aus der Solarbranche, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.07.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:699,00 EUR -5,43% (11.07.2022, 21:59)