Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

169,34 EUR +0,63% (17.04.2023, 12:40)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

185,00 USD -0,48% (14.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine große Überraschung sei es nicht mehr gewesen: Nachdem Tesla bereits vor zwei Wochen Preisnachlässe durchgeführt habe, hätten Analysten noch weitere Rabatte in Aussicht gestellt. Am Freitag sei es dann wieder so weit gewesen. Der E-Autobauer habe in mehreren europäischen und asiatischen Märkten die Preise erneut reduziert.So biete der Autobauer etwa das Model Y auf seiner deutschen Website für 41.990 Euro an. Damit sei der SUV nun 2.000 Euro billiger als zuvor. Bei den besser ausgestatteten Varianten und hochpreisigeren Modellen seien die Preisnachlässe noch deutlicher ausgefallen. Wie der Konzern mitgeteilt habe, seien die Preissenkungen dank steigender Stückzahlen möglich.Mit weiteren Rabatten müsse auch in Zukunft gerechnet werden, wenn Tesla sein Produktionsziel von zwei Millionen Einheiten im laufenden Jahr erreichen wolle. Im ersten Quartal sei mit über 420.000 Auslieferungen zwar ein neuer Bestwert aufgestellt worden. Jedoch seien für das Ziel nun rund 525.000 Einheiten je Quartal nötig. Zudem sei das Wachstum trotz zahlreicher Rabatte gegenüber dem Vorquartal mit rund vier Prozent eher gering ausgefallen.Die Aktie zeige sich von den Neuigkeiten relativ unbeeindruckt und habe am Freitag lediglich rund ein halbes Prozent verloren. Wesentlich bedeutender für die weitere Kursentwicklung dürfte derweil der Mittwoch sein. Nach US-Börsenschluss präsentiere der E-Auto-Pionier dann die Geschäftszahlen für das erste Quartal.Langfristig bleibt "Der Aktionär" dank der starken Positionierung weiterhin zuversichtlich für Tesla, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link