Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

214,95 EUR -5,45% (20.10.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

225,65 EUR +1,17% (19.10.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

222,04 USD +0,84% (19.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla vermochte zum dritten Quartal 2022 nicht mehr ein derart makelloses Ergebnis zu präsentieren, wie man es vom Elektroauto-Pionier zuletzt immer gewohnt war, so die Analysten der RBI. Das habe im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung nachbörslich den Aktienkurs belastet.Der US-Autobauer Tesla habe die Umsatzerwartungen des Marktes für das dritte Quartal verpasst und damit seine erfolgsverwöhnten Aktionäre enttäuscht. Für die Monate Juli bis September habe der E-Autobauer am 19.10. nach Börsenschluss einen Umsatz von USD 21,45 Mrd. bekannt gegeben. Der Analysten-Konsens habe hingegen im Vorfeld mit rund USD 22 Mrd. Umsatz gerechnet. Die Tesla-Aktie habe im nachbörslichen Handel zunächst um 7% nachgegeben. Seit dem Rekordhoch im November habe sie somit grob die Hälfte an Wert verloren.Zuletzt habe der größte Elektroautobauer der Welt zwar mit 343.830 Autos einen neuen Rekord an Auslieferungen gemeldet. Allerdings sei Tesla auch damit unter den Erwartungen geblieben. Der US-Konzern habe auf gestiegene Logistikkosten verwiesen sowie Schwierigkeiten, den Transport von Fahrzeugen zu organisieren. Zudem sei zu befürchten, dass der Abschwung der Wirtschaft nicht spurlos an dem an der Börse mit Abstand am höchsten bewerteten Autobauer der Welt vorbeigehen werde. Anzeichen dafür aktuell kostenträchtige Lagerbestände - ein Novum für den Elektroautopionier, der bislang eigentlich immer weniger Autos produzierte als er verkaufen konnte, so die Analysten der RBI.Der Gewinn habe sich zwar mehr als verdoppelt gegenüber dem dritten Quartal 2021, andere Details der Pressekonferenz hätten aber wie die verpassten Umsatzerwartungen zu verhaltenen Reaktionen der Aktionäre geführt: So habe Elon Musk etwa eingestehen müssen, dass die Selbstfahrfunktion ohne Eingreifen des am Steuer sitzenden Fahrers doch noch nicht im laufenden Jahr umgesetzt werden könne - dafür aber 2023.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Tesla-Aktie: