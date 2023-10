Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Umsatz und Gewinn pro Aktie bei Tesla seien im dritten Quartal dieses Jahres spürbar niedriger ausgefallen als von Analyst:innen im Durchschnitt erwartet. Wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe, habe der Umsatz bei USD 23,35 Mrd. gelegen, und damit unter den zuvor erwarteten USD 24,01 Mrd. Der Umsatz zeige ein Plus von 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, somit sei es das erste Quartal mit einstelligem Wachstum seit 2019. Als Gründe würden neben ungünstigen Währungseffekten auch niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise für Elektrofahrzeuge genannt.Der Großteil des Umsatzes stamme nach wie vor aus dem Verkauf von Elektrofahrzeugen (USD 19,63 Mrd.), doch die Erlöse aus Energieerzeugung und -speicherung (USD 1,56 Mrd.) sowie Dienstleistungen und sonstige Erlöse (USD 2,17 Mrd.) würden sukzessive mit starken Wachstumsraten aufholen.Der Gewinn pro Aktie sei um mehr als ein Drittel auf EUR 0,66 gesunken. Zuletzt seien EUR 0,73 pro Tesla-Aktie erwartet worden. In der Quartalszusammenfassung nenne Tesla eine operative Marge von 7,6%, was ebenfalls unter den Erwartungen liege.Hauptziele für die Zukunft seien weiterhin die Senkung der Kosten pro Fahrzeug, die Generierung von Cash bei gleichzeitiger Maximierung des Auslieferungsvolumens sowie Investitionen in KI und andere Wachstumsprojekte. Die Produktionskosten pro Elektroauto (COGS) seien laut Tesla auf USD 37.500 gesunken. In der Zusammenfassung werde außerdem der humanoide Tesla-Roboter Optimus erwähnt, der derzeit mittels KI-Training für einfache Aufgaben vorbereitet werde. Außerdem sei bestätigt worden, dass die Auslieferungen des Cybertrucks noch im November beginnen würden. Auch Fortschritte bei der Elektroauto-Plattform der nächsten Generation seien erzieht worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.