NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

277,16 USD +0,56% (01.09.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.09.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

Seit Anfang 2021 bewege sich die Tesla-Aktie unter dem Strich seitwärts. Aufgrund dieser Pendelbewegung habe sich der Titel in eine extrem spannende charttechnische Entscheidungssituation hineinmanövriert. Doch der Reihe nach: Für eine positive Weichenstellung sei ein Sprung über den Kreuzwiderstand aus der 50-Wochen-Linie und dem kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 297,71 USD bzw. 314,19 USD) notwendig, denn dann könnte die gesamte Verschnaufpause der letzten Monate letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Andererseits gelte es, die leicht steigende Nackenzone einer vermeintlichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 220/210 USD zukünftig nicht zu unterschreiten. Ansonsten müssten Anlegerinnen und Anleger bei dem Autotitel von einer oberen Trendwende ausgehen. Zusätzlich laufe das Papier in ein charttechnisches Dreiecksmuster hinein.

Als Vorbote einer drohenden oberen Umkehr dient nach Erachten der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt ein Bruch des im Herbst 2019 etablierten Haussetrends (akt. bei 250,97 USD). In der Summe sollte sich die Seitwärtsphase der letzten 20 Monate nicht mehr allzu lange fortsetzen. Vielmehr steuere die Tesla-Aktie auf eine mittelfristige Entscheidungssituation zu. (Analyse vom 02.09.2022)