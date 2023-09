Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.09.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag habe die Tesla-Aktie mit einem Minus von 5 Prozent deutlich nachgegeben. Zum Schluss der Woche habe der E-Auto-Pionier mehrere Neuigkeiten im Gepäck gehabt. Unter anderem sei das neue Model 3 vorgestellt worden, bei dem vor allem der aufgerufene Preis überrascht habe. Fast schon gewöhnliche News seien derweil die weiteren Preisnachlässe bei einigen Modellen.Wie der China- und US-Website des Autobauers zu entnehmen gewesen sei, habe Tesla die Preise für die Premium-Modelle Model S und X in den beiden Ländern deutlich reduziert. Je nach Ausstattung hätten die Preisnachlässe in China zwischen 14 und rund 21 Prozent variiert. Die Basis-Version des Model S werde nun für 698.900 Yuan oder umgerechnet rund 89.000 Euro verkauft.In den USA sei der Nachlass zwar geringer ausgefallen, die Basis-Version des Model X sei um rund 10 Prozent auf 79.900 Dollar reduziert worden. Allerdings habe der Rabatt in den Vereinigten Staaten größere Auswirkungen. Da der SUV nun unter 80.000 Dollar koste, qualifiziere er sich im Rahmen des Inflation Reduction Act für die Steuergutschriften in Höhe von 7.500 Dollar.Bereits im Vorfeld der Preisnachlässe habe Tesla auf einer Messe in Peking das überarbeitete Model 3 vorgestellt. Bisher könnten Kunden in China, Europa, dem Mittleren Osten und Australien das neue Modell bestellen. Die USA würden noch außen vor bleiben, jedoch spreche auch hier viel für ein baldiges Debut. Das Update glänze unter anderem mit einer höheren Reichweite. Auf der chinesischen Website verspreche der Autobauer in der Long-Range-Variante mit einer Ladung bis zu 713 Kilometer. Zudem habe es noch einige Neuerungen im Design und bei der Ausstattung gegeben.Die Neuigkeiten vom Freitag seien bei Anlegern nicht gut angekommen. Der höher als erwartete Preis beim Model 3 sorge für Zweifel bei der Nachfrage. Der Druck mit eventuellen Rabatten auf das Update zu reagieren, sei nun deutlich geringer. Die erneuten Preisnachlässe hätten derweil Stammkunden verärgert und würden erneut Zweifel bezüglich der Margen aufkommen lassen. So habe sich das Model X seit Jahresbeginn um ein Drittel vergünstigt."Der Aktionär" bleibe jedoch weiterhin bullish. Elon Musk habe bereits immer wieder betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sehe Tesla gewappnet, die Produktionskosten durch mehr Effizienz zu senken. Die Nachfrage dürfte durch das Model 3 außerdem trotz allem anziehen.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2023)